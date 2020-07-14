بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 14 تموز 2020
آخر الأخبار
الشعلان يطالب بفتح تحقيق بشأن اعتداء حماية الكاظمي على صحفيين وإعلاميين ونساء بكربلاء العراق يرفع سعر بيع خام البصرة الخفيف إلى آسيا الأعرجي يقدم استقالته من البرلمان بعد استلامه مستشارية الأمن الوطني العراق يسجل أكثر من 2000 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة البياتي: لا بد من عودة البيشمركة إلى كركوك بشكل تدريجي بعد الاعتداء على الصحفيين.. حماية الكاظمي يعتدون على نساء كربلائيات طلبن مقابلة رئيس الوزراء 179 وفاة و2521 إصابة جديدة بفايروس كورونا في إيران اطباء بلا حدود : اكثر من مليون نازح عراقي معرضون للاصابة بكورونا نائب : احزاب سياسية تسيطر على اجزاء مهمة من واردات البلد الصحة النيابية : قرارات اللجنة العليا "حبر على ورق"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 تموز 2020 02:28 م

الصحة النيابية : قرارات اللجنة العليا "حبر على ورق"

لجنة-الصحة-النيابية

انتقدت  لجنة الصحة والبيئة النيابية قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، ووصفتها بانها :" قرارات غير مدروسة وبعضها حبر على ورق ".

وقال عضو اللجنة غايب العميري في تصريح صحفي :" ان المؤسسات الصحية في عموم البلاد تعاني بسبب الفساد والتقصير الحكومي للحكومات المتعاقبة في النهوض بالقطاع الصحي".

واضاف العميري :" ان اللجنة عقدت اجتماعا مع وزير الصحة لبحث المشاكل المالية والادارية  التي تعاني منها الوزارة "..

واوضح :" ان وزارة الصحة تعاني من نقص في الاموال بسبب الازمة الاقتصادية ، والمستشفيات الحكومية تخلو من ابسط الخدمات بسبب الفساد الذي خلفته الحكومات المتعاقبة". 

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النفط

العراق يرفع سعر بيع خام البصرة الخفيف إلى آسيا 14 تموز 2020 04:23 م

كورونا في العراق

العراق يسجل أكثر من 2000 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة 14 تموز 2020 04:12 م

الحكومة-تؤكد-عودة-قرابة-المليوني-نازح-إلى-مناطقهم-المحررة

اطباء بلا حدود : اكثر من مليون نازح عراقي معرضون للاصابة بكورونا 14 تموز 2020 02:34 م

اويل سيرف

موظفو شركة نفطية في الرميلة يطالبون بالتدخل لوقف تسريحهم عن العمل 14 تموز 2020 02:22 م

النزاهة

ضبط مسؤول في تقاعد الأنبار متلبساً بجريمة الرشوة 14 تموز 2020 02:18 م

مفوضية حقوق الانسان

حقوق الإنسان بالعراق: إصابات الأطقم الطبية بكورونا كبيرة وسجلنا 3136 حالة 14 تموز 2020 02:16 م

ميسون الساعدي

لجنة نيابية: ظواهر الاعتداء الجنسي ازدادات بشكل غير مسبوق 14 تموز 2020 02:12 م

مصرف الرافدين

مصرف الرافدين يعلن استمراره صرف رواتب الموظفين إلكترونيا 14 تموز 2020 01:15 م

التعليقات