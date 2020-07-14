الصحة النيابية : قرارات اللجنة العليا "حبر على ورق"



انتقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، ووصفتها بانها :" قرارات غير مدروسة وبعضها حبر على ورق ".



وقال عضو اللجنة غايب العميري في تصريح صحفي :" ان المؤسسات الصحية في عموم البلاد تعاني بسبب الفساد والتقصير الحكومي للحكومات المتعاقبة في النهوض بالقطاع الصحي".



واضاف العميري :" ان اللجنة عقدت اجتماعا مع وزير الصحة لبحث المشاكل المالية والادارية التي تعاني منها الوزارة "..



واوضح :" ان وزارة الصحة تعاني من نقص في الاموال بسبب الازمة الاقتصادية ، والمستشفيات الحكومية تخلو من ابسط الخدمات بسبب الفساد الذي خلفته الحكومات المتعاقبة".



ف.ا