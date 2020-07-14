حماية الكاظمي يعتدون على الصحفيين في كربلاء

اعتدت حماية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على الصحفيين في محافظة كربلاء، وذلك على هامش افتتاح المستشفى التركي.



وقال مصدر، إن حماية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعتدت على عدد من الصحافيين الذين كانوا يغطون افتتاح المستشفى التركي في محافظة كربلاء المقدسة.



وافتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، مستشفى الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) في كربلاء.