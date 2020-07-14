عليوي : الكاظمي لديه مصالح ببقاء القوات الاميركية



شكك عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي، في جدية حكومة مصطفى الكاظمي بتنفيذ قرار البرلمان بشأن سحب القوات الاميركية من العراق، مبينا :" ان الكاظمي لديه مصالح في ابقاء القوات الاميركية في العراق".



وقال عليوي في تصريح صحفي :" ان الحكومة لديها مصالح مع الجانب الاميركي ، وهي غير جادة في تطبيق قرار البرلمان بشأن سحب القوات الاجنبية من العراق".



واضاف :" على القوى السياسية التحشيد والضغط من اجل فرض الارادة الشعبية والسياسية على الحكومة وطرد قوات الاحتلال الاميركي "، مشيرا الى :" ان قرار البرلمان ملزم ، وقد تعهدت الحكومة بتطبيقه دون تاخير ، باعتبار الجيش الاميركي قوة احتلال تورطت بقتل قيادات عراقية ولا يمكن السكوت عنها مطلقا ".



ف.ا