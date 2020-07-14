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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 تموز 2020 02:26 م

عليوي : الكاظمي لديه مصالح ببقاء القوات الاميركية

كريم عليوي

شكك عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي، في  جدية حكومة مصطفى الكاظمي بتنفيذ  قرار البرلمان بشأن سحب القوات الاميركية من العراق، مبينا :" ان الكاظمي لديه مصالح في ابقاء القوات الاميركية في العراق".

وقال عليوي في تصريح صحفي :" ان الحكومة لديها مصالح مع الجانب الاميركي ، وهي غير جادة في تطبيق قرار البرلمان بشأن سحب القوات الاجنبية من العراق".

واضاف :" على القوى السياسية التحشيد والضغط من اجل فرض الارادة الشعبية والسياسية على الحكومة وطرد قوات الاحتلال الاميركي "، مشيرا الى :" ان  قرار البرلمان ملزم  ، وقد تعهدت الحكومة بتطبيقه دون تاخير ، باعتبار الجيش الاميركي قوة احتلال تورطت بقتل قيادات عراقية ولا يمكن السكوت عنها مطلقا ".

ف.ا
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