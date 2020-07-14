موظفو شركة نفطية في الرميلة يطالبون بالتدخل لوقف تسريحهم عن العمل



نظم عدد من العاملين في شركة (اويل سيرف) للخدمات النفطية في حقل الرميلة وقفة لمطالبة الحكومتين الاتحادية والمحلية بالتدخل لوقف تسريح العاملين في الشركات النفطية.



وقالوا في وقفة نظموها عند موقع بئر 20 في منطقة البرجسية ان وقفتهم تأتي احتجاجا على تسريح عدد من العاملين في الشركات النفطية وتعليق عقودهم مع الاحتفاظ بالعمالة الاجنبية.



وطالبوا رئيس الحكومة بالتدخل مباشرة بوقف القرارات التي وصفوها بـ "التعسفية" بتسريح العاملين وقطع رواتبهم، مشددين بمطالبهم للحكومة المحلية بالضغط على الشركات واعادة العاملين المسرحين ووقف التسريح وقطع الرواتب.



كما أوضحوا ان هناك اكثر من 250 عاملا تم تسريحهم بالرغم من الاحتفاظ بالعمالة الاجنبية في الشركات.



ف.ا