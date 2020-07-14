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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 14 تموز 2020 02:20 م

نائب: سنقدم طلبا إلى الحكومة بإنشاء إقليم البصرة

النائب-عن-تحالف-الفتح-عدي-عواد

أكد النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، أنه سيتم تقديم مجموعة طلبات إلى مجلس الوزراء الذي قرر عقد جلسته غدا بالمحافظة، فيما أشار إلى أن من بينها إنشاء إقليم البصرة.

وقال عواد في بيان، إن يوم غد الأربعاء ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء في محافظتنا سيتم فيها مناقشة كل ما يخص البصرة، داعيا إلى أن “تكون الزيارة ذات مردود حقيقي واتخاذ قرارات تخدم البصرة.

وأضاف، سنقوم بتقديم مجموعة من الطلبات، مخاطبا أبناء المحافظة إذا كان هناك طلب يخدم شريحة أو دائرة عليكم إرسال ممثلكم إلينا مع الطلب.

واكد عواد أن الطلبات التي أرسلت إلينا وبدورنا نرسلها لرئيس الوزراء هي: تحويل طلب إنشاء إقليم البصرة إلى مفوضية الانتخابات لعرضه على التصويت، وتحويل جميع الإجراء والمحاضرين إلى عقود وزارية ومن ضمنهم ال (30) ألف، مطالبا بتحويل معمل البتروكيمياويات من ملاك وزارة الصناعة إلى وزارة النفط.

وتابع: كما تضمنت الطلبات الموافقة على تخصيص قطعة أرض لكل بصري رباً لأسرة ولا يمتلك أي عقار أو أرض ، تذليل المعوقات وكتابنا وكتابكم لمباشرة خريجي المعاهد النفطية والجيلوجيين وخريجي هندسة النفط إضافة لمتظاهري مستودع الفاو، وإلغاء عقد الطعام لشرطة البصرة بسبب رفضه من قبل المنتسبين”، داعيا الى “إيجاد حل للحراس الأمنيين وتحويلهم إلى الملاك الدائم، وبأن يكون المعدل التراكمي الاختياري لطلبة السادس”.

وأشار عواد إلى أنه ليس من الصحيح إجراء امتحانات بهذا الوضع المزري مع انتشار جائحة كورونا فأغلب الطلاب إما مصاب أو أصيب أحد من عائلته أو يخاف الإصابة وهذه الأسباب ستؤثر على نتائج أغلبية الطلبة.

وتابع إلى أن هناك مطالبات بصرف رواتب أجور وعقود الكهرباء، واستبدال بعض المديرين الفاشلين وأولهم مدير ماء البصرة، موضحا أنه رغم صرف المليارات منذ أزمة الماء قبل عامين ولحد الآن لم تدخل محطة تحلية واحدة للعمل.

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