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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 تموز 2020 02:18 م

ضبط مسؤول في تقاعد الأنبار متلبساً بجريمة الرشوة

النزاهة

اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكنها وبمذكرة قضائية من تنفيذ عملية ضبطٍ مسؤول قسم إصدار الهويات في هيئة التقاعد الوطنيَّة – فرع الفلوجة متلبساً بالرشوة.

وذكر بيان للهيئة ان : عملية القبض تمت  بعد تلقي المكتب شكوى من أحد ذوي شهداء الإرهاب تتضمن طلب المتهم منه مبلغاً مالياً؛ لقاء إنجاز الهويَّة التقاعديَّة الخاصة به.

وأضافت : تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة معززة بالفديوات والصور، وعرضه بصحبة المتهم على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الأنبار الذي قرَّر توقيفه   وفق أحكام المادَّة ( ٣٠٧) من قانون العقوبات العراقيِّ . 

واوضحت :  ان ملاكات المكتب نفذت عمليَّة ضبطٍ بحق متهمين اثنين في الدائرة ذاتها؛ لقيامهما بممارسة المهام الوظيفيَّة وممارسة أعمال التعقيب في الدائرة، على الرغم من إنهاء خدماتهم، وتم تنظيم محضر ضبط أصوليٍّ بذلك وعرضه على السيد قاضي التحقيق الذي قرر توقيفهما وفق أحكام المادَّة ( ٣٣١) من قانون العقوبات.

وكانت الهيئة أعلنت في الخامس من شباط الماضي عن ضبط موظف في هيئة التقاعد الوطنية – فرع الأنبار؛ لقيامه بالتلاعب والتزوير في أضابير ضحايا الإرهاب.

ف.ا
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