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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 تموز 2020 02:16 م

حقوق الإنسان بالعراق: إصابات الأطقم الطبية بكورونا كبيرة وسجلنا 3136 حالة

مفوضية حقوق الانسان


اكدت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، أن نسبة إصابات الأطقم الطبية بكورونا كبيرة قياسا بباقى الدول، موضحة أنها سجلت حتى 27 يونيو الماضى 3136 حالة.

 وقال عضو المفوضية على البياتى - فى تصريح  صحفي إن المفوضية تراقب من خلال فرقها الرصدية مجمل الإصابات التى وقعت بين الأطقم الصحية والطبية بالبلاد منذ بدء الوباء حتى الان"، لافتا إلى أن "الإصابات بلغت نسبتها 6ر6 بالمائة 
 
وأضاف أن، "هذه النسبة كبيرة قياسا ببقية الدول"، لافتا إلى أن "المفوضية سجلت إحصائية دقيقة بالأعداد منذ بدء الوباء حتى 27 يونيو الماضي، إذ بلغ عدد الإصابات بين الأطقم الطبية والصحية التمريضية 3136 إصابة، من بينها 25 وفاة.
 
وتابع، أن "الإصابات توزعت بواقع إصابة 633 طبيبا و9 حالات وفاة، أما الصيادلة فتم تسجيل 177 إصابة بينهم، وحالة وفاة واحدة، بينما بلغ عدد الإصابات بين أطباء الأسنان 48 إصابة، ووصلت إصابات الممرضات إلى 1558 إصابة، من بينها 9 وفيات، فضلا عن تسجيل 262 إصابة بين القائمين بعمل الفحوصات المختبرية وحالة وفاة واحدة، أما إصابات باقى العاملين فى المهن الطبية الأخرى فبلغت 458 إصابة و5 وفيات.
 
ودعا البياتى وزارة الصحة، إلى "اتخاذ اللازم على الفور بهذا المجال، من خلال إجراء فحص دورى لهم وتنظيم دوامهم بالتناوب وليس بشكل مستمر، لغرض حمايتهم وتقليل الاختلاط بين المصابين والاخرين، وعزلهم فى حال تأكد إصابتهم.

ف.ا

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