لجنة نيابية: ظواهر الاعتداء الجنسي ازدادات بشكل غير مسبوق



أكدت رئيس لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية ميسون الساعدي، ، أن ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال والنساء ازدادت بشكل غير مسبوق في العراق منبهة إلى أن ازدياد حالات الاغتصاب في بعض المحافظات اصبحت ظاهرة خطيرة.



وقالت الساعدي في تصريح صحفي إن “الاعتداء الجنسي على الأطفال والنساء ازداد بشكل غير مسبوق بسبب الاوضاع المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق.



وأضافت، ان لجنتها “وثقت عددا من الشكاوى المتعلقة بظاهرة الاعتداء على النساء والاطفال”، مؤكدة “وجود رغبة حقيقية في سن تشريع قانون مناهضة العنف الأسري ضد المرأة.



ف.ا