مصرف الرافدين يعلن استمراره صرف رواتب الموظفين إلكترونيا

أعلن مصرف الرافدين عن استمراره في صرف رواتب موظفي عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق الماستر كارد.



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "بعض فروعه باشرت اليوم باستكمال عملية دفع رواتب الموظفين وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي".



وأشار إلى أنه "تم رفع رواتب عدد من الدوائر وإنجازها في فترة وجيزة".