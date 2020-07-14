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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 14 تموز 2020 12:31 م

سان جيرمان الفرنسي يغلق الباب أمام إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة

نيمار
ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي أغلق الباب أمام إمكانية عودة نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، إلى فريقه السابق برشلونة في الميركاتو الصيفي.

كما أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الأندية حاليا، تحت تأثير وباء كورونا، جعلت من العسير على الإدارة الكاتالونية التفكير في الصفقة.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن سان جيرمان يستهدف تجديد عقد نيمار، في أقرب وقت ممكن، وإلا سيكون مضطرًا لبيعه في صيف 2021، لتجنب رحيله مجانًا في 2022 مع نهاية عقده.

ويسعى النادي الباريسي لإبقاء نيمار مع كيليان مبابي، كثنائي مرعب في هجوم الفريق، لكنه يدرك جيدًا أن البرازيلي سيرحب بالعودة لبرشلونة، للعب بجوار زميله السابق، ليونيل ميسي.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، سيلتقي مع ممثلي نيمار لبحث ملف تجديد عقده، إلا أن هذا اللقاء لم يتم حتى الآن.


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