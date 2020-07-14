خبير اقتصادي: الصراع على كهرباء العراق ستحسمه الطبقة السياسية

أكد الخبير الاقتصادي إحسان الكناني، اليوم الثلاثاء، أن هناك مبالغ لا يمكن إحصائها تجاوزت عشرات التريليونات صرفت لعقود ومشاريع تخص وزارة الكهرباء لكنها في طي النسيان.

وقال الكناني في تصريح صحفي، أن فتح ملف وزارة الكهرباء والتحقيق بشبهات الفساد لن يعيد الكهرباء أو يجعلها أفضل حالا مما هي عليه الآن.

وأضاف أن أطنان من الغاز متوفرة لدى وزارة النفط وبالإمكان الاعتماد عليها في تزويد محطات الطاقة بدلا من الاستيراد، والاستفادة من الاموال المصروفة على الغاز المستورد في انشاء محطات جديدة، مبينا أن الصراع على كهرباء العراق ستحسمه الطبقة السياسية، حيث سيكون هناك نزاع ما بين اطراف تقف الى جانب واشنطن واطرافا اخرى بجانب برلين.

وأوضح الكناني، أن بدء البرلمان بالتحقيق بملفات وزارة الكهرباء سيفتح معه ملفات كبيرة وقد تغلق بصفقات سياسية، او قد يصعق بها بعض الساسة المتورطين بعمليات فساد ممن تسلموا وزارة الكهرباء على مدى 17 عاماً.