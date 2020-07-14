بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 14 تموز 2020
آخر الأخبار
خامنئي يعترف: الوضع الصحي مأساوي جدا في إيران مع عودة تفشي كورونا مصرف الرافدين يعلن استمراره صرف رواتب الموظفين إلكترونيا علماء هولنديون: حبوب اللقاح قد تنبئ بانتهاء انتشار فايروس كورونا سان جيرمان الفرنسي يغلق الباب أمام إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة الخالدي: الكاظمي سيفشل بسبب قبوله بالمحاصصة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل إلى محافظة كربلاء في ظل ضغوط داخلية وخارجية وفشل في معالجة الأزمات.. مطالبات باستقالة حكومة دياب في لبنان خبير اقتصادي: الصراع على كهرباء العراق ستحسمه الطبقة السياسية بسبب استمرار الخلافات السياسية.. الأمم المتحدة: من الصعب إجراء انتخابات مبكرة في العراق بعد اغتيال الهاشمي تضاعفت الضغوط على الكاظمي.. ومراقبون: إمّا الدولة أو الميليشيات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 14 تموز 2020 11:14 ص

بعد اغتيال الهاشمي تضاعفت الضغوط على الكاظمي.. ومراقبون: إمّا الدولة أو الميليشيات

مصطفى الكاظمي

أكد  مراقبون، أنه من بين دلالات كثيرة لجريمة اغتيال الخبير السياسي والأمني هشام الهاشمي، أنها جعلت استعادة الدولة وهيبتها استحقاقاً وطنياً وشعبياً لا مفرّ منه، وهو ما تعهده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأضافوا أنه لم يتعهد مثل الكاظمي  أي رئيس وزراء قبله، فالذين سبقوه إلى المنصب الأرفع والأكثر صلاحيات في نظام الحكم العراقي الحالي، كانوا حزبيين منشغلين بأجندات متداخلة أو متماهية مع الميليشيات وولاءاتها الخارجية، لذا لم يكونوا واضحين في إعلاء شأن الدولة.

 بل اهتموا بتوطيد أمنهم داخل المنطقة الخضراء في بغداد، وتركوا خارجها مرتعاً للسلاح المنفلت، وخارج الحرب على تنظيم داعش الإرهابي ، عامي 2016 و2017، كانت القوات المسلحة بمجمل فروعها تحاول المواءمة بين ما تفرضه عليها واجباتها، وبين سياسات غامضة وزئبقية اتّبعتها الحكومات.

من جانبه، يقول المحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان، إن الكاظمي خسر بغياب الهاشمي، أحد أبرز مستشاريه، وواحد من فريق يفكّر ويخطّط معه، لكنه لم يخسر مشروعه الوطني بعد، فبين انتفاضة أكتوبر الشعبية، والصعوبات الاقتصادية المتفاقمة والأمن السائب، كان واضحاً أن العراق يحتاج إلى صفحة جديدة.

 وقبل تسلّمه مهمات الحكومة وبعده، كان مدركاً أنه مقبل على مسار صعب وطويل، بل لعله في خطواته الأولى تعرّف أكثر إلى العقبات الكأداء التي تنتظره، خصوصاً أن الحكومات السابقة أسّست لنهج أتاح للميليشيات التغلغل في مفاصل الإدارات، فباتت متمترسةً في الدولة العميقة ومقيمة في المنطقة الخضراء، جنباً إلى جنب مع المقار الحكومية والسفارات.

 بما فيها "كتائب حزب الله" التي برزت أخيراً كفصيل معتمد للتوتير الأمني، سواء بإطلاق الصواريخ التي تستهدف القوات الأميركية في القواعد العراقية والمطار والمنطقة الخضراء نفسها، أو بالاغتيالات.

أما الميليشيات الأخرى في الحشد الشعبي فتساند هذا الفصيل، وتتشارك معه القلق على مصيرها، بعدما فقدت التأييد الشعبي.

وأضاف أن الكاظمي توعد بملاحقة القتلة ومحاسبتهم، مكرّراً تعهّده بعدم السماح بعودة الاغتيالات، وكذلك تشديده على حصر السلاح في يد الدولة، وهو ما أعلنه منذ تعيينه وما تعتبره الميليشيات تهديداً وتحدّياً لها.

وتابع أنه فور الاغتيال تضاعفت الضغوط على رئيس الوزراء، الذي يحثّه مؤيدوه على القيام بخطوة كبيرة، قبل أن يفقد قوّة الدفع التي مدّوه بها، لا شك أن لديه خيارات ولديه القوة الضاربة، لكنه لا يريد أن تنجرّ حكومته إلى مواجهة تختار الميليشيات توقيتها، وقد تُدخل العراق في حرب أخرى مشابهة للحرب على داعش، لكن المحك أصبح الآن: إمّا الدولة وإمّا الميليشيات، ولن تتخلّى هذه الأخيرة عن سلاحها إلا بمواجهة مهما بلغت ضراوتها، فالدولة هي الخيار الوحيد للعراقيين.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
تظاهرات لبنان

في ظل ضغوط داخلية وخارجية وفشل في معالجة الأزمات.. مطالبات باستقالة حكومة دياب في لبنان 14 تموز 2020 12:09 م

بلاسخارت

بسبب استمرار الخلافات السياسية.. الأمم المتحدة: من الصعب إجراء انتخابات مبكرة في العراق 14 تموز 2020 11:25 ص

شهلائي

أخطر مجرمو ايران.. شهلائي خليفة سليماني الذي يحرق اليمن ويهدد الخليج 14 تموز 2020 02:28 ص

انفجار طهران

رهان بين الإيرانيين على التفجير القادم.. انفجارات جديدة في طهران وخامنئي صامت 14 تموز 2020 12:54 ص

حسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله

أمريكا تصفع الميليشيا الإرهابية المسلحة: يونيفيل ليست حلا ولن تداري على سلاح حزب الله 13 تموز 2020 11:24 م

جمرة القيظ في العراق

حفلة شواء للعراقيين تحت موسم "جمرة القيظ".. حرارة جهنم وانقطاع في الكهرباء 13 تموز 2020 09:49 م

العراق في القائمة السوداء للاتحاد الاوروبي

العراق بجانب إيران في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.. تمويل إرهابيين وغسيل أموال 13 تموز 2020 08:20 م

سجون العراق

سجون سرية واعتقالات عشوائية.. تحذيرات من كارثة كبرى في العراق 13 تموز 2020 03:56 م

التعليقات