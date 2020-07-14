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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 تموز 2020 11:06 ص

هيئة النزاهة تكشف تفاصيل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين في ذي قار

هيئة-نزاهة

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة عن  تفاصيل  أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين في محافظة ذي قار، مبينةً أنها شملت استقدام المحافظ الأسبق.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل  الأوامر الصادرة عن القضاء إلى صدور أمر استقدامٍ بحق محافظ ذي قار الأسبق؛ لقيامه بصرف  مبالغ لقاء النشر في صحف محليَّةٍ بشكلٍ مخالف لشروط الإعلان، موضحة أن أمر الاستقدام الصادر جاء استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.

وتابعت الدائرة،  ان القضاء اصدر  بناءً على تحقيقات الهيئة أمر قبضٍ بحق نائب محافظ ذي قار السابق استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات على خلفيَّة صرف مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ مخالفةٍ لضوابط الصرف، ومحاباة شركات على حساب شركات أخرى، فضلاً  عن صرف مبلغ الخمسين مليار دينار  التي أعلنت المحافظة أنها صرفت بدون أوليات، مضيفة إن أوامر القبض شملت أيضاً مدير حسابات المشاريع في  ديوان المحافظة.

 وكانت الهيئة قد أعلنت في التاسع عشر من تشرين الثاني الماضي عن صدور أمر استقدام بحق محافظ ذي قار السابق واثنين من المديرين العامين في المحافظة، لقيامهم بإحالة عقار يقع في موقع مُميَّزٍ للاستثمار بصورةٍ مخالفةٍ للقانون.

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