الناطق باسم القائد العام: التحقيقات مستمرة في حادثة استشهاد الهاشمي

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، ، أن التحقيقات مستمرة في حادثة استشهاد الخبير الأمني هشام الهاشمي.



وقال رسول في تغريدة له على حسابه الشخصي على منصة "تويتر" ان "الهاشمي كان خبيراً مهماً في مجال عمله وصديقاً طيب الأخلاق والمعشر، والتحقيقات مستمرة في حادثة استشهاده".



وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد في وقت سابق أن سيادة القانون سيكون لها دائماً الصوت الأعلى والأخير، مشددا على تأكيد تنفيذ توجيهاته إلى الأجهزة المعنية بالإسراع في إتمام التحقيق باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي".