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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 تموز 2020 10:51 ص

المجلس التنسيقي العراقي السعودي يناقش مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية التي تم التوقيع عليها

العراق والسعودية



ناقش المجلس التنسيقي العراقي السعودي، مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها مع الجانب السعودي .
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وأكد رئيس المجلس، وزير المالية ، علي عبد الأمير علاوي، استمرار التعاون الثنائي بين البلدين، وفتح أبواب الاستثمار وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة، التي تعني بقطاعات النفط والطاقة والصناعة والزراعة والتبادل التجاري.


واستعرض المنسق الوطني للمجلس، الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي، الأولويات المقترحة لعمل المجلس بعد إعادة تشكيله من لدن رئيس مجلس الوزراء.


وشدد الغزي، بحسب بيان  رسمي، على ضرورة قيام الوزارات المعنية، بمتابعة عمل اللجان الفرعية المشكّلة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وأكد رغبة وجدية الجانب السعودي على تفعيلها، بعد أن قطعت أشواطا كبيرة.


وبشان إنشاء المدينة الرياضية المهداة من الجانب السعودي، طالب الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، وزارات الشباب، والرياضة، والتخطيط، والتعليم العالي، والبحث العلمي، بضرورة الإسراع لإنجاز توصيات اللجنة الفنية المشكلة، لاختيار الموقع المناسب لإنشاء المدينة، لإبلاغ الجانب السعودي لغرض المباشرة بإنشائها.


وناقش المجلس آليات افتتاح منفذ عرعر الحدودي، الذي قام الجانب السعودي بتأهيله، والمباشرة بعملية التبادل التجاري بين البلدين.

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