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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 تموز 2020 10:39 ص

رئيس الوزراء يوجه بتأليف المجلس التنسيقي الجديد العراقي - السعودي

العراق والسعودية

وجه رئيس الوزراء  مصطفى الكاظمي بتأليف المجلس التنسيقي الجديد (العراقي - السعودي) خلفا للمجلس السابق المؤلف من وزراء الحكومة المستقيلة.

وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء ان المجلس سيكون برئاسة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وعضوية  وزراء التخطيط، والنفط، والنقل، والزراعة، والثقافة، والصناعة والمعادن، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة الى الأمين العام لمجلس الوزراء (المنسق الوطني للمجلس)، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة الوطنية للإستثمار (مقرر المجلس)، والوكيل الأقدم لوزارة الخارجية، والأمين العام لوزارة الدفاع، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية، ووكيل وزارة المالية، وسفير جمهورية العراق في المملكة العربية السعودية ".

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