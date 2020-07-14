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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 تموز 2020 10:36 ص

مسؤول عراقي يناقش مع قائد بعثة الناتو تطوير آليات العمل المستقبلي في تدريب القوات العراقية

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ناقش الامين العام لوزارة الدفاع  جبار ثجيل مطلك مع  قائد بعثة حلف الناتو في العراق اللواء جيني كارينيان تطوير آليات العمل المستقبلي في تدريب القوات العراقية لمواصلة القضاء التنظيمات الارهابية .

وذكر بيان لوزارة الدفاع  ان الامين العام للوزارة استقبل اللواء جيني كارينيان وجرى  خلال اللقاء التباحث حول ستراتيجية عمل المؤسسة العسكرية وبعثة الحلف  لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا ".

واضاف انه جرى خلال اللقاء ايضا  مناقشة تطوير آليات العمل المستقبلي في تدريب القوات العراقية من اجل مواصلة القضاء على التنظيمات الارهابية من خلال العمليات المستمرة.

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