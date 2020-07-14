وزير النفط يبحث مع نظيره السعودي هاتفيا تطورات سوق النفط

بحث وزير النفط إحسان عبدالجبّار إسماعيل مع نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز هاتفيا تطورات الأسواق البترولية والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، ومسيرة العمل في اتفاقية خفض الإنتاج الحالية لدول أوبك بلس.





واكد الجانبان في بيان صحفي التزامهما التام باتفاق أوبك بلس.



و أثنى وزير الطاقة السعودي على أداء العراق في إطار الاتفاق، حيث وصل مستوى الالتزام من طرف العراق في شهر حزيران يونيو إلى ما يُقارب 90%، كما أكّدت ذلك المصادر الثانوية.



كما شكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير النفط على هذا الإنجاز، وعبّر عن ثقته بأن العراق سوف يواصل ويُحسّن مستوى التزامه.



من جانبه، أكّد الوزير التزام العراق باتفاق أوبك بلس، مُضيفاً أن العراق سيرفع مستوى التزامه إلى 100% ابتداءً من الشهر القادم، مع التزامه بالتعويض، خلال أشهر تموز واب وايلول ، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري ايار وحزيران.



و أكّد الوزيران أن ما تبذُله الدول، المشاركة في اتفاق أوبك بلس، من جهودٍ باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج التي تقررت في الاتفاق، سيعزز استقرار أسواق البترول العالمية، وتُعجّل بتحقيق توازنها.