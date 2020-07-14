بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 14 تموز 2020
آخر الأخبار
خامنئي يعترف: الوضع الصحي مأساوي جدا في إيران مع عودة تفشي كورونا مصرف الرافدين يعلن استمراره صرف رواتب الموظفين إلكترونيا علماء هولنديون: حبوب اللقاح قد تنبئ بانتهاء انتشار فايروس كورونا سان جيرمان الفرنسي يغلق الباب أمام إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة الخالدي: الكاظمي سيفشل بسبب قبوله بالمحاصصة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل إلى محافظة كربلاء في ظل ضغوط داخلية وخارجية وفشل في معالجة الأزمات.. مطالبات باستقالة حكومة دياب في لبنان خبير اقتصادي: الصراع على كهرباء العراق ستحسمه الطبقة السياسية بسبب استمرار الخلافات السياسية.. الأمم المتحدة: من الصعب إجراء انتخابات مبكرة في العراق بعد اغتيال الهاشمي تضاعفت الضغوط على الكاظمي.. ومراقبون: إمّا الدولة أو الميليشيات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 تموز 2020 10:32 ص

وزير النفط يبحث مع نظيره السعودي هاتفيا تطورات سوق النفط

وزير النفط العراقي السعودي

بحث وزير النفط إحسان عبدالجبّار إسماعيل مع نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز هاتفيا تطورات الأسواق البترولية والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، ومسيرة العمل في اتفاقية خفض الإنتاج الحالية لدول أوبك بلس.


 واكد الجانبان في بيان  صحفي التزامهما التام باتفاق أوبك بلس.

و أثنى  وزير الطاقة السعودي على أداء العراق في إطار الاتفاق، حيث وصل مستوى الالتزام من طرف العراق في شهر حزيران يونيو إلى ما يُقارب 90%، كما أكّدت ذلك المصادر الثانوية.

كما شكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان،  وزير النفط  على هذا الإنجاز، وعبّر عن ثقته بأن العراق سوف يواصل ويُحسّن مستوى التزامه.

من جانبه، أكّد  الوزير  التزام العراق باتفاق أوبك بلس، مُضيفاً أن العراق سيرفع مستوى التزامه إلى 100% ابتداءً من الشهر القادم، مع التزامه بالتعويض، خلال أشهر تموز واب وايلول ، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري ايار وحزيران.

و أكّد الوزيران أن ما تبذُله الدول، المشاركة في اتفاق أوبك بلس، من جهودٍ باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج التي تقررت في الاتفاق، سيعزز استقرار أسواق البترول العالمية، وتُعجّل بتحقيق توازنها.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
محمد الخالدي

الخالدي: الكاظمي سيفشل بسبب قبوله بالمحاصصة 14 تموز 2020 12:24 م

مصطفى الكاظمي

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل إلى محافظة كربلاء 14 تموز 2020 12:14 م

الكهرباء في العراق

خبير اقتصادي: الصراع على كهرباء العراق ستحسمه الطبقة السياسية 14 تموز 2020 11:45 ص

هيئة-نزاهة

هيئة النزاهة تكشف تفاصيل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين في ذي قار 14 تموز 2020 11:06 ص

هشام الهاشمي

الناطق باسم القائد العام: التحقيقات مستمرة في حادثة استشهاد الهاشمي 14 تموز 2020 11:05 ص

الكاظمي

نائب: الكاظمي سيطر على الحلقة الأضعف من منظومة الفساد في المنافذ الحدودية 14 تموز 2020 11:00 ص

انفجار ايران

انفجار في مصنع للمكثفات الغازية شمال شرقي ايران 14 تموز 2020 10:54 ص

العراق والسعودية

المجلس التنسيقي العراقي السعودي يناقش مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية التي تم التوقيع عليها 14 تموز 2020 10:51 ص

التعليقات