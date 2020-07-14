بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 14 تموز 2020
آخر الأخبار
خامنئي يعترف: الوضع الصحي مأساوي جدا في إيران مع عودة تفشي كورونا مصرف الرافدين يعلن استمراره صرف رواتب الموظفين إلكترونيا علماء هولنديون: حبوب اللقاح قد تنبئ بانتهاء انتشار فايروس كورونا سان جيرمان الفرنسي يغلق الباب أمام إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة الخالدي: الكاظمي سيفشل بسبب قبوله بالمحاصصة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل إلى محافظة كربلاء في ظل ضغوط داخلية وخارجية وفشل في معالجة الأزمات.. مطالبات باستقالة حكومة دياب في لبنان خبير اقتصادي: الصراع على كهرباء العراق ستحسمه الطبقة السياسية بسبب استمرار الخلافات السياسية.. الأمم المتحدة: من الصعب إجراء انتخابات مبكرة في العراق بعد اغتيال الهاشمي تضاعفت الضغوط على الكاظمي.. ومراقبون: إمّا الدولة أو الميليشيات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 14 تموز 2020 10:22 ص

إعفاء رسمي لقائد أمني على خلفية اغتيال هشام الهاشمي

هشام الهاشمي

أعلنت وزارة الداخلية تكليف قائد أمني جديد للفرقة الأولى بقوات الشرطة الاتحادية والمسؤولة عن المنطقة التي اغتيل فيها الخبير الأمني والباحث هشام الهاشمي.

وجاء في بيان للوزارة: "بالنظر لإعفاء العميد الركن محمد قاسم الفهد من منصب قائد الفرقة الأولى في قيادة قوات الشرطة الاتحادية من قبل القائد العام للقوات المسلحة بسبب حصول خرق أمني ضمن قاطع المسؤولية، أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، أمرا بتكليف العميد الركن ياسين جلوب حمد الله رئيس أركان الفرقة الأولى بتمشية أعمال ومهام الفرقة أعلاه ولحين انتهاء أعمال اللجنة التحقيقية".

وتابع البيان: "يلحق العميد الركن محمد قاسم الفهد إلى مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية في الوقت الحاضر".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
محمد الكربولي

الكربولي: الملف الامني يستوعب كل الشعب لكن القرار السياسي مصر على جعله حكراً لمكون واحد 13 تموز 2020 02:09 م

الطيران الحربي الفرنسي

سلاح الجو الفرنسي يدمر كهفا تابعا لداعش الإرهابي في العراق 12 تموز 2020 04:00 م

القبض على

القبض على شخص بالديوانية يمارس الشعوذة والسحر ويبتز ضحاياه بعد تصويرهم 12 تموز 2020 02:30 م

كريم سلمان الربيعي

وفاة قائد في الجيش العراقي بعد إصابته بكورونا 12 تموز 2020 01:45 م

القوات الأمنية

مقتل 3 إرهابيين وتدمير 15 وكرا ضمن عملية "أبطال العراق الرابعة" في ديالى 12 تموز 2020 10:56 ص

منفذ المنذرية

قوة أمنية مشتركة تفرض سيطرتها على منفذين حدوديين مع إيران 11 تموز 2020 12:08 م

احمد مظهر الجبوري

الجبوري: وصول قوات كبيرة إلى قاطع "شيخ بابا" في ديالى 11 تموز 2020 11:44 ص

اعتقال-696x435-696x405

القبض على 3 متهمين بقتل مواطن وسرقة عجلته شمالي البصرة 11 تموز 2020 10:44 ص

التعليقات