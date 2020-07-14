إعفاء رسمي لقائد أمني على خلفية اغتيال هشام الهاشمي

أعلنت وزارة الداخلية تكليف قائد أمني جديد للفرقة الأولى بقوات الشرطة الاتحادية والمسؤولة عن المنطقة التي اغتيل فيها الخبير الأمني والباحث هشام الهاشمي.

وجاء في بيان للوزارة: "بالنظر لإعفاء العميد الركن محمد قاسم الفهد من منصب قائد الفرقة الأولى في قيادة قوات الشرطة الاتحادية من قبل القائد العام للقوات المسلحة بسبب حصول خرق أمني ضمن قاطع المسؤولية، أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، أمرا بتكليف العميد الركن ياسين جلوب حمد الله رئيس أركان الفرقة الأولى بتمشية أعمال ومهام الفرقة أعلاه ولحين انتهاء أعمال اللجنة التحقيقية".

وتابع البيان: "يلحق العميد الركن محمد قاسم الفهد إلى مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية في الوقت الحاضر".