بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 14 تموز 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 14 تموز 2020 10:13 ص

التخطيط : اكثر من 1700 مكتب تحويل مالي في العراق

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التخطيط : اكثر من 1700 مكتب تحويل مالي في العراق

اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الاثنين، ان عدد مكاتب التحويل المالي والصرافة في العراق بلغ 1794 مكتبا بقيمة رأسمال استثماري بلغ 1.3 تريليون دينار.

واوضح الجهاز التابع لوزارة التخطيط في احصائية جديدة :" ان اجمالي عدد مكاتب التحويل المالي والصرافة بلغ 1794 مكتبا ، وقد ارتفعت بشكل ملحوظ عن سنة 2012 التي بلغ العدد  فيها 825 مكتبا".

واضاف :" ان اجمالي عدد  العاملين في هذه المكاتب بلغ 2882 عاملا "باجر وبدون اجر" ، شكل الذكور منهم  نسبة 95.8%والاناث 4.2% ".

واشار الجهاز الى :" ان المسح  شمل محافظات العراق ، ما عدا اقليم كردستان ونينوى والانبار ".
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