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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 14 تموز 2020 10:07 ص

صحيفة : الصيف العراقي يرفع "حرارة" الاحتجاجات الشعبية ضد الكاظمي

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صحيفة : الصيف العراقي يرفع "حرارة" الاحتجاجات الشعبية ضد الكاظمي

توقعت صحيفة " العرب "  تصاعد حدة التوترات الشعبية والاحتجاجات ضد حكومة مصطفى الكاظمي بسبب تراكم الازمات ، سيما الاقتصادية والكهرباء.

وقالت الصحيفة في تقرير عن الاوضاع في العراق :" ان  الاحتجاجات ضد الحكومة الحالية، قد تتصاعد اكثر مع المزيد من تراكم المصاعب المالية وتفاقم الازمة الاجتماعية ".

واضافت :" ان  معاناة العراقيين تزداد في الصيف بسبب ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية والانقطاعات المتكررة، لذلك اصبح من المعتاد ان ينطلق الشارع العراقي كل صيف في التعبير عن الغضب من سوء الخدمات والمطالبة بتحسينها، ليتّسع مداه ويشمل سوء الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والامنية على وجه العموم، وصولا الى رفع شعارات مناوئة للعملية السياسية برمتها وللنظام القائم ".

واوضحت الصحيفة :" ان  ازمة الكهرباء تظل في العراق عنوانا للفساد والهدر وسوء ادارة الموارد، اذ ليس من المعقول ، باجماع المراقبين ، ان يعاني بلد بمثل هذا الثراء بالنفط من ازمة طاقة"..
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