دعوة نيابية لوزير الداخلية : استأصل بؤر الفساد في وزارتك



دعت لجنة الامن والدفاع النيابية ، وزير الداخلية عثمان الغانمي الى " استئصال " بؤر الفساد في مفاصل الوزارة ، خاصة في الدرجات العليا منها.



وقال نائب رئيس اللجنة نايف الشمري في تصريح صحفي :" ان الغانمي سبق له وان وعد بالقضاء على الفساد في مناسبات سابقة، والجميع بانتظار تنفيذ ما وعد به".



واضاف انه :" بحال لم يكن الغانمي قادرا بشكل منفرد على تحقيق هذا الامر، بسبب سطوة الفاسدين ومن خلفهم ، فاننا في لجنة الامن والدفاع البرلمانية مستعدون للتعاون معه بشكل جدي بغية كشف اولئك الفاسدين واستئصالهم بقوة القانون ".



واوضح الشمري :" ان وزارة الداخلية ، وزارة مهمة وواجباتها خطيرة جدا، وترتبط بشكل مباشر بامن المواطن، بالتالي فان تطهيرها من العناصر الفاسدة امر ضروري خلال هذه المرحلة لضمان عدم تكرار الاخفاقات السابقة التي اوصلت البلد الى حافة الهاوية