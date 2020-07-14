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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 14 تموز 2020 09:59 ص

القضاء البريطاني يدين الراشي .. والحكومة العراقية تتستر على المرتشي !

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القضاء البريطاني يدين الراشي .. والحكومة العراقية تتستر على المرتشي !

ادان القضاء البريطاني  مديرين سابقين  بشركة "اونا اويل" لاستشارات الطاقة ومقرها موناكو ، في تحقيق برشوة مسؤولين عراقيين لاقتناص عقود مشروعات نفطية .

وذكرت "رويترز" :" ان هيئة محلفين بريطانية ، ادانت  البريطاني من اصل لبناني زياد عقل، مدير اونا اويل السابق في العراق، وستيفن وايتلي، وهو مدير بريطاني سابق في العراق وكازاخستان وانغولا، بعد مداولات استمرت 19 يوما..

وقالت ليزا  اوسوفسكي رئيسة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة :" ان هذين الرجلين استغلا على نحو غير شريف وفاسد ، حكومة تئن تحت وطأة ديكتاتورية واحتلال وتحاول اعادة بناء دولة مزقتها الحرب".

واثيرت قضية  الرشوة عام 2016 في زمن حكومة حيدر العبادي حين نشر موقعا "فيرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست" تحقيقاً عن صفقات فساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى.

واورد موقع "فيرفاكس ميديا" قائمة باسماء مسؤولين عراقيين ، قال ان " اونا اويل"  اشترت ذممهم، منهم وزير النفط الاسبق حسين الشهرستاني، ووزير النفط الاخر عبد الكريم لعيبي ، و مدير عام شركة نفط الجنوب ضياء جعفر الموسوي الذي اصبح عام 2015 وكيل وزير، والمسؤول النفطي  حينها عدي القريشي .

لكن ايا من هؤلاء لم يتعرض للمساءلة القانونية حتى الان ..
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