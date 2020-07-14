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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 14 تموز 2020 09:54 ص

ريال مدريد يفوز على غرناطة ويحتاج نقطتين للتتويج بلقب الليجا

من المباراة

بات فريق ريال مدريد الإسباني على بعد نقطتين فقط، لإعلان نفسه بطلاً للدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تحقيقه فوزاً صعباً على مضيفه غرناطة 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة السادسة والثلاثون من المسابقة.

وسجل ثنائية الريال فيرلاند ميندي الدقيقة (10)، وكريم بنزيمة الدقيقة (16)، فيما أحرز هدف أصحاب الأرض داروين ماتشيز الدقيقة (50).

النتيجة رفعت رصيد ريال مدريد إلى 83 نقطة، في المركز الأول، بينما بقي غرناطة عند 50 نقطة في المركز التاسع.

وامتلك الريال الشوط الأول لعباً ونتيجة، حيث كان الأكثر امتلاكاً للكرة والأكثر خطورة على المرمى، ليتمكن من إنهاء الشوط متقدم بهدفين دون مقابل.

وجاء الشوط الثاني مغايراً لسابقة، وكانت الأفضلية لأصحاب الأرض الذي تمكنوا من تقليص الفارق عند الدقيقة 50.

وعاش الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أوقاتاً عصيبة خلال الدقائق الـ5 الأخيرة، حيث كاد أصحاب الأرض أن يعادلوا النتيجة عبر تسديدة من فيرنانديز، لكن كورتوا أبعدها ببراعة عن مرماه، قبل أن يبعد راموس كرة من على خط المرمى، كانت في طريقها إلى الشباك لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 2-1.

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أخر تعديل: الثلاثاء، 14 تموز 2020 09:54 ص
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