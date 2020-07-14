العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية المنتظمة حتى 22 يوليو

أعلنت سلطة الطيران المدني، تمديد تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في العراق.



وذكر سلطة الطيران المدني في بيان، أنها "مددت تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في العراق لغاية 22 من يوليو/تموز الجاري والذي يشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للأجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد".



وأضاف أن "السلطة باستمرار عملها وتواصلها مع مختلف شركات الطيران العاملة في المطارات العراقية لغرض منحها الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بسفر مواطنينا الحاصلين على فيزا دخول للدول الأخرى والإقامة بحسب قرار رقم 74 الصادر من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا)".



وأكدت السلطة، بحسب البيان، أن "الهدف من تمديد تعليق الرحلات الجوية هو لغرض المناقشة مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بما يخص فتح المطارات امام حركة المسافرين".



