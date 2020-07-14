الكاظمي يُرقي ضباط الداخلية ومكافحة الإرهاب والمنافذ الحدودية

أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أوامر ديوانية بترقية ضباط وزارة الداخلية وهيئة المنافذ وجهاز مكافحة الإرهاب المستحقين.



وذكر بيان لمكتب الكاظمي، أن "القائد العام أصدر أمراً ديوانياً بترقية ضابط وزارة الداخلية من مستحقي الترقية في جدول 14 تموز لسنة 2020".



وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة أصدر أيضاً أمراً ديوانياً بترقية ضباط هيئة المنافذ الحدودية من مستحقي الترقية في جدول 14 تموز لسنة 2020"، مشيرة إلى أن "امراً ديوانياً اخر بترقيه ضابط جهاز مكافحه الإرهاب مستحقي الترقيه في جدول 14 تموز لسنة 2020".