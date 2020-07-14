بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 14 تموز 2020
آخر الأخبار
الصحة تعلن تسجيل 2229 إصابة جديدة و100 حالة وفاة بكورونا وفاة ثالث نائب في البرلمان الإيراني بعد إصابته بفايروس كورونا سجون سرية واعتقالات عشوائية.. تحذيرات من كارثة كبرى في العراق علي الحاتم يساند فكرة الإقليم العربي الذي يجمع الجميع.. وليس الإقليم السني ضمن النظام الفدرالي الاتحادي الكربولي : القرار السياسي يرفع " الفيتو" بوجه القادة الامنيين السنة نائبة سابقة للكعبي : عليك توخي الدقة في كيل الاتهامات محمود عثمان : بغداد واربيل ليس بامكانهما حل مشكلة وجود الـ "بي كا كا " القدو : لاتحرك حقيقيا للسيطرة على المنافذ الحدودية في الجنوب والشمال النزاهة: استقدام رئيس وأعضاء لجنة توزيع الارضي السكنية السابقين في نينوى الاتصالات تحدد اهم أسباب ضعف الانترنت في العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 تموز 2020 12:54 ص

رهان بين الإيرانيين على التفجير القادم.. انفجارات جديدة في طهران وخامنئي صامت

انفجار طهران
حالة تهكم واسعة من صمت النظام الإيراني ازاء الانفجارات المروعة في قلب العاصمة

قالت مصادر، إن هناك حالة استياء واسعة بين صفوف الشعب الإيراني، وبين النخبة الايرانية، وقالوا ان هناك تهكما في ايران حول انفجارات طهران، وهناك رهان يومي حول مكان التفجير القادم. ولفتوا أن صمت حكومة روحاني وصمت خامنئي، أكد الهواجس لدى عشرات الملايين من الإيرانيين أن وراء الأمر فضيحة و"سر كبير".
 فالعاصمة طهران تدمر من الخارج، وخامنئي يخشى كشف الأمر أمام الشعب الايراني.
وكان جواد جهان دوست، رئيس إدارة الإطفاء بمنطقة كاويان الصناعية التابعة لمدينة فريمان، شمال شرقي إيران، أعلن عن حدوث انفجار في أحد المصانع المنتجة للمكثفات الغازية في هذه المدينة. وبحسب موقع "إيران إينترنشنال"، قال جهان دوست إن حريقا اندلع في أحد مخازن المكثفات الغازية في مصنع "بترونفت" الذي يقع في منطقة كاويان الصناعية التي تبعد 75 كيلومترا عن مدينة مشهد.
وأفادت وكالة أنباء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن الانفجار الذي حدث في الشركة التي تنتج السوائل الغازية القابلة للاشتعال تسبب في خسائر وأضرار هائلة لهذه الشركة وشركة أخرى مجاورة لها. وكشف أن الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح. وقال رئيس إدارة الإطفاء بمنطقة كاويان الصناعية إن سبب الحادث وحجم الأضرار الناجمة عنه قيد التحقيق.
يشار إلى أن مدينة فريمان تقع على بعد 75 كم من مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان الرضوية.
وشهدت البلاد انفجارات عدة حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية منذ نهاية يونيو، وتحدثت مصادر رسمية عن هجمات سيبرانية أدت إلى بعض هذه الحوادث.
وفتحت الشرطة الإيرانية، تحقيقاً بعد أن اندلع حريق في مجمع صناعي في شمال شرقي البلاد، حيث يوجد مجمع لصهاريج مكثفات الغاز والتي انفجر أحدها، حسب ما نقلته وكالة "مهر" للأنباء.
وقالت مصادر ل"بغداد بوست" إن انفجارات طهران أقوى دليل على عجز خامنئي، فالعاصمة تستباح ولا أحد قادر على وقف الهجمات الصاروخية والسيبرانية.
أ.ي
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
شهلائي

أخطر مجرمو ايران.. شهلائي خليفة سليماني الذي يحرق اليمن ويهدد الخليج 14 تموز 2020 02:28 ص

حسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله

أمريكا تصفع الميليشيا الإرهابية المسلحة: يونيفيل ليست حلا ولن تداري على سلاح حزب الله 13 تموز 2020 11:24 م

جمرة القيظ في العراق

حفلة شواء للعراقيين تحت موسم "جمرة القيظ".. حرارة جهنم وانقطاع في الكهرباء 13 تموز 2020 09:49 م

العراق في القائمة السوداء للاتحاد الاوروبي

العراق بجانب إيران في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.. تمويل إرهابيين وغسيل أموال 13 تموز 2020 08:20 م

سجون العراق

سجون سرية واعتقالات عشوائية.. تحذيرات من كارثة كبرى في العراق 13 تموز 2020 03:56 م

1

علي الحاتم يساند فكرة الإقليم العربي الذي يجمع الجميع.. وليس الإقليم السني ضمن النظام الفدرالي الاتحادي 13 تموز 2020 03:17 م

safe_image

ميليشيات إيران عقبة رئيسة أمام الحكومة في المنافذ.. هل ينجح الكاظمي في ضبط معابر العراق الحدودية؟ 13 تموز 2020 12:13 م

الهاشمي والميليشيات

المئات تم اغتيالهم في العراق.. لكن صدمة العراقيين باغتيال الهاشمي كانت أكبر 13 تموز 2020 11:26 ص

التعليقات