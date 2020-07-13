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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 تموز 2020 04:49 م

الصحة تعلن تسجيل 2229 إصابة جديدة و100 حالة وفاة بكورونا

كورونا في العراق1

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 15380) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 698012)".

وسجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2274) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة   518
بغداد / الكرخ     283
مدينة الطب        10
النجف الأشرف    116
السليمانية            10
أربيل                 68
دهوك                 6                
كربلاء             110
كركوك              60
ديالى                75
واسط                 8           
البصرة             149
ميسان              118
بابل                   88
الديوانية              171
ذي قار               254
الأنبار             14              
نينوى               26
صلاح الدين        190

- الإصابات الجديدة لهذا اليوم  :  2229  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   374
بغداد الكرخ     337  
مدينة الطب      64    
النجف           132
السليمانية       159        
أربيل           85
دهوك          10                 
كربلاء        103
كركوك       89  
ديالى          85
واسط         55
البصرة       173
ميسان         20 
بابل           159 
الديوانية       111  
ذي قار        199
الأنبار          16
المثنى          23
نينوى          22
صلاح الدين      13     

 - الوفيات  100     حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     19
بغداد الكرخ        11
مدينة الطب       3
السليمانية        9
أربيل            5                    
كربلاء          5

كركوك         8
ديالى            1
واسط           1
البصرة         10
ميسان         5
بابل           8
الديوانية       7
ذي قار        6
نينوى        1            
صلاح الدين    1 

مجموع الشفاء  :  46998
مجموع الأصابات : 79735
الراقدين الكلي:     29487
الراقدين في العناية المركزة: 412
مجموع الوفيات:   3250

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