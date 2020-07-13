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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 تموز 2020 04:18 م

وفاة ثالث نائب في البرلمان الإيراني بعد إصابته بفايروس كورونا

النائب
توفي النائب الإيراني عیسی جعفري بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون بذلك ثالث نائب في البرلمان يتوفى جراء الفيروس.

وقال محمد حسين فرهنكي المتحدث باسم البرلمان الأسبوع الماضي، إن 100 نائب أجروا فحوصات كورونا أعلن 9 منهم إصابتهم بالفيروس.

وأعلنت الحكومة في الخامس من الشهر الجاري إلزام ارتداء الكمامات في الدوائر الحكومة والأماكن المزدحمة بما في ذلك البرلمان.

وكانت وسائل إعلام محلية رسمية أفادت في الـ7 من الشهر الحالي بوفاة النائبة في البرلمان عن مدينة طهران، فاطمة رهبر، جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وذكر المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، أن 23 نائبا في البرلمان مصابون بفيروس كورونا من أصل 100 نائب أجروا فحوصات.
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