علي الحاتم يساند فكرة الإقليم العربي الذي يجمع الجميع.. وليس الإقليم السني ضمن النظام الفدرالي الاتحادي

ساند شيخ عشائر الدليم علي حاتم السليمان، فكرة الإقليم العربي الذي يجمع الجميع.. وليس الإقليم السني ضمن النظام الفدرالي الاتحادي.

وأكد السليمان دعمه "إعلان الإقليم على أن لا يسمى الإقليم السني ويجب ان لا يدار الإقليم من السياسيين السنة الحاليين".

وأوضح: "لا يوجد زعيم للمكون السني وما يقال خلاف ذلك اكاذيب ويجب تسليم المجرمين المتواجدين بالخضراء قبل الحديث عن تسليمي".

وقال السليمان في تصريحات لقناة "دجلة الفضائية"، إن "القضايا ضدي كانت بسبب وزير الدفاع الأسبق سعدون الدليمي ومازال الوقت مبكراً على عودتي لبغداد وسأعود عند حماية القضاء"، مبيناً أن "القضاء مهدد وضعيف وخائف من المليشيات ويحتاج للمساعدة".

وأضاف أن "المؤسسات الأمنية مازالت تعاني لليوم من الشخصيات التي زرعها المالكي"، لافتاً إلى أنه "تم استخدام الطائرات المسيرة لضرب أبناء الأنبار وليس عناصر داعش".



وبين أن "الأبرياء يقبعون بالسجون والميليشيات والقتلة أحرار ومن هدد الحكومة في ساحات الانبار يمارسون عملهم السياسي اليوم بلا عوائق".



وأضاف أن "أحمد ابو ريشة سبب كل ما حصل بالأنبار وهو متهم بالإرهاب"، مبيناً أن "أدوات المالكي أساس المشكلة بالأنبار وسبب دخول الإرهاب".



ولفت إلى أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي "أصبح أداة لتنفيذ الأجندات الإيرانية بالمناطق الغربية"، مؤكداً أن "المؤسسات الأمنية تحولت إلى مكائن صرافة للأحزاب".



وأوضح أن "اختيارات الكاظمي لشخصيات وزير الداخلية ورئيس الأمن الوطني جيدة"، مشيراً إلى أنه "عار علينا القبول ببقاء الاحزاب وتدخلاتها في تشكيل الحكومة".



وتابع: أن "الكتل السياسية ليس لديها هدف سوى تقاسم المناصب الحكومية ورؤساء الحكومات السابقة مجرد "فزاعة خضرة" بسبب المحاصصة"، مبيناً ان "عملية الدورة تمت بإستعجال ويجب تسليم المليشيات لأبناء العشائر".



واستكمل السليمان قائلاً "الحكومة عاجزة عن إنهاء ملف المليشيات بسبب تغلغلها بالمؤسسات ويجب التعامل مع المليشيات كما تم التعامل مع تنظيم داعش الإرهابي"، مبيناً أن "المليشيات تسيطر على الحدود وساهمت بدخول داعش والعقل السياسي لإدارة المليشيات هو المالكي".



وأوضح أن "هادي العامري وقيس الخزعلي وحزب الله متورطون بدماء أهالي المناطق الغربية".



ووجه السليمان رسالة للكاظمي قال فيها: "لا تضرب اذا لم تكن عصاك قوية".



وبشأن البرلمان أكد انه "تحول الى "سوق مريدي" بسبب التخبط".