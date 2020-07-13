نائبة سابقة للكعبي : عليك توخي الدقة في كيل الاتهامات



ردت النائبة السابقة باسمة الساعدي على النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي بعد توجيهه برفع دعوى قضائية بحقها بتهمة انتحال الصفة البرلمانية .



وقالت الساعدي في بيان صحفي :" كان على الكعبي توخّي الدقّة في كيل الاتهامات على النواب السابقين منهم او الحاليين ، ومراجعة كافة الكتب الرسمية والمراسلات والتعميمات الصادرة من المجلس ".



واوضحت " ان النائب ، حسب قانون مجلس النواب العراقي ذي الرقم 13 لسنة 2018 وتعليماته النافذة، يبقى بصفة العضوية النيابية. وهذه الصفة كفلها له القانون ولا تنتهي هذه الصفة مدى الحياة حتى بعد ترك النائب الدورة البرلمانية " ، مشيرة الى :" ان صلاحيات النائب الحالية ممارسة الدور الرقابي على مؤسسات الحكومة واجهزتها التنفيذية ودورها التشريعي ،ولم نقم نحن ( باسمة الساعدي ) بهذين الدورين حتى نتّهم من قبل الكعبي باننا منتحلون الصفة الشرعية والرسمية للنواب".



ف.ا