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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 13 تموز 2020 03:01 م

محمود عثمان : بغداد واربيل ليس بامكانهما حل مشكلة وجود الـ "بي كا كا "

محمود عثمان

رأى السياسي الكردي محمود عثمان  عدم قدرة الحكومة  الاتحادية وحكومة الاقليم على حل مشكلة  وجود حزب العمال الكرستاني شمالي العراق .

وقال عثمان في تصريح صحفي :" ان حل مشكلة  وجود قوات  " بي كا كا " الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني ، يقع على عاتق الحكومة التركية ، التي لا ترغب باجراء حوار مع الحزب ، ولا اتفاق على وقف اطلاق النار ، وانها تتهم اعضاء الحزب والجناح المسلح له بالارهاب "، مؤكدا صعوبة ايجاد اي حل عراقي لهذا الحزب الموجود شمالي العراق.

واوضح " ان نشر قوات حرس الحدود الاتحادي في الاقليم ، ووضعها في المناطق الحدودية مع تركيا امر جيد  لضمان عدم احتلال تركيا بعض الاراضي العراقية ، وكذلك وقف عمليات التهريب ".  

ف.ا
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