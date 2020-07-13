محمود عثمان : بغداد واربيل ليس بامكانهما حل مشكلة وجود الـ "بي كا كا "



رأى السياسي الكردي محمود عثمان عدم قدرة الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على حل مشكلة وجود حزب العمال الكرستاني شمالي العراق .



وقال عثمان في تصريح صحفي :" ان حل مشكلة وجود قوات " بي كا كا " الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني ، يقع على عاتق الحكومة التركية ، التي لا ترغب باجراء حوار مع الحزب ، ولا اتفاق على وقف اطلاق النار ، وانها تتهم اعضاء الحزب والجناح المسلح له بالارهاب "، مؤكدا صعوبة ايجاد اي حل عراقي لهذا الحزب الموجود شمالي العراق.



واوضح " ان نشر قوات حرس الحدود الاتحادي في الاقليم ، ووضعها في المناطق الحدودية مع تركيا امر جيد لضمان عدم احتلال تركيا بعض الاراضي العراقية ، وكذلك وقف عمليات التهريب ".



ف.ا