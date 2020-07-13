القدو : لاتحرك حقيقيا للسيطرة على المنافذ الحدودية في الجنوب والشمال

اكد النائب حنين القدو:" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن يستطيع السيطرة على بعض المنافذ الحدودية ، ومنها الواقعة باقليم كردستان" .



وقال القدو في تصريح صحفي :" ندعم الوعود الكثيرة التي اطلقها الكاظمي، اذا تم تطبيقها وتحويلها الى افعال على ارض الواقع وليس مجرد اقوال".



واضاف : "لا يوجد تحرك حقيقي للسيطرة على المنافذ الحدودية والكمارك في المناطق الجنوبية واقليم كردستان"، لافتا الى ان "السيطرة على هذه المنافذ مهمة للحفاظ على اموال الدولة ومحاربة الفساد".



وتابع القدو "لا اعتقد ان الكاظمي سيكون قادرا على القيام بكل هذه المهام التي اعلن عنها".

ف.ا