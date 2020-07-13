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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 13 تموز 2020 02:14 م

الحلفي : ازمة الكهرباء ستفجر الاحتجاجات من جديد ويجب محاسبة الوزراء السابقين

جاسم الحلفي


اكد  السياسي جاسم الحلفي ، ان الساسة الذين يتحدثون عن ضرورة تحسين واقع الكهرباء هم سبب الأزمة الحالية، مبيناً أن ازمة الكهرباء ستفجر الاحتجاجات الشعبية من جديد.

وقال الحلفي ان "الحكومة مطالبة بمحاسبة جميع الفاسدين المتسببين بتدهور قطاع الكهرباء، وجميع الوزراء السابقين على اخطائهم وسوء ادارتهم، واجراء اصلاحات أو الذهاب نحو الانتخابات المبكرة، مبيناً ان الحكومة شكلت لجنة لمتابعة اخفاقات الكهرباء وجميع اعضائها من نفس الجهات المتهمة بالفساد.

وحذر الحلفي، من ان "أزمة الكهرباء ستفجر الاحتجاجات الشعبية من جديد"، مطالباً البرلمان "بايجاد حل عاجل ومحاسبة الفاسدين الذين لايكترثون لمعاناة الشعب كون اكثرهم خارج البلد.

ف.ا
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