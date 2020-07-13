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الإثنين, 13 تموز 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 تموز 2020 01:25 م

إدارة الأزمات في طهران تعلن حالة التأهب وسط توقعات بحدوث زلزال كبير

زلزال
أعلن المدير العام لإدارة الأزمات بمحافظة طهران حالة التأهب في فيروزکوه "بالقرب من طهران"؛ بعدما شهدت عددًا من الزلازل منذ صباح أمس الأحد، متوقعًا أن يكون ذلك مقدمة لزلزال كبير.

يأتي هذا في وقت هز فيه زلزال سابع بمرکزية فيروزكوه بلغت قوته 3.5 على مقياس ريختر، مناطق من محافظة طهران، مساء الأحد.

وقال منصور درجاتي، المدير العام لإدارة الأزمات بمحافظ طهران، "هذه الزلازل قد تكون مقدمة لزلزال كبير، لكننا نأمل ألا يحدث ذلك".

وأضاف "درجاتي": "لم نتعرض لأية أضرار خلال الزلازل المتتالية في فيروزكوه، يوم الأحد، ولكن تم اتخاذ الترتيبات والقرارات اللازمة".

بحسب مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، کان مرکز الزلزال السابع على بُعد 22 كم من فيروزكوه، وعلى عمق 8 كيلومترات، وهي المنطقة نفسها التي شهدت سبع زلازل في أقل من 24 ساعة، من الساعة الـ5:15 صباح يوم الأحد.
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