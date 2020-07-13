النزاهة:استقدام مدير صحة المثنى السابق للمبالغة في أسعار شراء كمامات





كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحق عدد من المسؤولين في دائرة صحة المثنى على خلفيَّة تهم المبالغة في أسعار شراء كمامات خاصة؛ للوقاية من جائحة كورونا.



وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ان القضاء اصدر أمر استقدامٍ بحق كل من: المدير العام لدائرة صحة المثنى السابق، وأعضاء لجان المشتريات استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات .



وتابعت الدائرة أن تحريات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة وتتبعه للمعلومات الوارده اليه خلال مدة حظر التجوال قادت الى اصدار أمر الاستقدام الذي جاء على خلفية التهم الموجهة في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بشراء كمامات نوع N95 بسعر (22) ألف دينار للكمامة الواحدة.