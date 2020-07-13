متنبئ جوي : جمرة القيظ ..تضرب العراق بدءا من نهاية الاسبوع الحالي





توقع المتنبئ الجوي صادق العطية، دخول العراق بعد منتصف الشهر الحالي بما يسمى "جمرة القيظ"مما سيرفع درجات الحرارة.



وقال العطية في منشور على صفحته بالفيسبوك، ان : العراق على اعتاب انتهاء ما يسمى /رياح البوارح/ مابعد منتصف الشهر الحالي بقليل وبعدها سيدخل في جمرة القيظ، متوقعا ارتفاعا متصاعدا بدرجات الحرارة سيبدأ مع بداية الثلث الاخير من شهر تموز الحالي يرافقه سكون بالرياح السطحية.



واضاف العطية :" ان زيادة درجات الحرارة واقترابها او تجاوزها 50مئوية في السنوات الاخيرة ، وتحديدا جنوب العراق ، ناتجة ج من زيادة المحروقات النفطية وما يقابله من تجريف الاراضي الزراعية ، فاصبحت مدننا بلا دروع واقية من رياح الشمال اللاهبة التي تقع في نهاية واد يعاني اساسا من ارتفاع حرارة الرياح فيه، فلم تجد كالسابق بساتين واشجارا لتخفف من شدة حرارتها" .



واوضح ان : حكومات العراق المتعاقبة توقع (شكليا) على اتفاقيات المناخ، الا ان التطبيق على ارض الواقع يكاد يكون معدوما فلا احزمة خضراء، ولا تشجيع للزراعة ولا رادع للتجريف.