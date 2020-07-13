وكيل وزارة الصحة : 80% من الاصابات المسجلة بكورونا لاتحتاج للرقود في المستشفى

اكد وكيل وزارة الصحة جاسم الفلاحي ، ان 80% من الاصابات الموجبة المشخصة بالعراق بفيروس كورونا لاتحتاج رقود في للمستشفيات وكانت خفيفة.



وقال الفلاحي ان “وزارة الصحة توسعت بالفحوصات المختبرية لاكتشاف اكبر عدد من الاصابات في العراق لاحتواء الفيروس”.



واضاف ان “الصحة بعد ان كان لديها مختبر الصحة المركزي الوحيد الذي يشخص فيروس كورونا الان توسعت بأكثر من 22 مختبرا موزعة بعموم العراق”.



واوضح ان “التوسعة المختبرية ساهمت باكتشاف الاصابات الكثيرة المسجلة غير المشخصة سابقا”، مشيرا الى ان “ارتفاع نسب التشخيص قابلها توسعة سريرية بالمستشفيات لاستقبال اكثر عدد من المصابين”.



واشار الفلاحي الى ان “80% من الاصابات المشخصة الموجبة بالعراق بفيروس كورونا قد تتعالج من دون الحاجة الى الرقود بالمستشفيات”، عازيا الامر الى “انها اصابات خفيفة تعالج من خلال الالتزام بالحجر المنزلي والغذاء الصحي واخذ البروتوكول العلاجي المعتمد في المؤسسات الصحية ومتابعة دورية من خلال المراكز الصحية في المنطقة”.