بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 13 تموز 2020
آخر الأخبار
نائبة: جميع المنافذ الحدودية يجب أن تكون تحت سلطة الدولة واسط تسجل 4501 إصابة بكورونا منذ بدء الأزمة إدارة الأزمات في طهران تعلن حالة التأهب وسط توقعات بحدوث زلزال كبير ميليشيات إيران عقبة رئيسة أمام الحكومة في المنافذ.. هل ينجح الكاظمي في ضبط معابر العراق الحدودية؟ النزاهة:استقدام مدير صحة المثنى السابق للمبالغة في أسعار شراء كمامات متنبئ جوي : جمرة القيظ ..تضرب العراق بدءا من نهاية الاسبوع الحالي وكيل وزارة الصحة : 80% من الاصابات المسجلة بكورونا لاتحتاج للرقود في المستشفى مركز مراقبة الانترنت يطالب البرلمان بالتدخل السريع لايقاف تجديد رخصة شركات الاتصالات المئات تم اغتيالهم في العراق.. لكن صدمة العراقيين باغتيال الهاشمي كانت أكبر نقيب الصحفيين: المنافذ بؤر فساد حقيقية.. والقضاء على سماسرتها يعيد مليارات الدولارات لخزينة الدولة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 تموز 2020 11:26 ص

المئات تم اغتيالهم في العراق.. لكن صدمة العراقيين باغتيال الهاشمي كانت أكبر

الهاشمي والميليشيات

أفزعت جريمة اغتيال الخبير السياسي والأمني، هشام الهاشمي، العراقيون بكل طوائفهم وانتماءاتهم أشد الفزع، حيث عبروا عن صدمتهم وإدانتهم بكل السبل الممكنة.

وأشار مراقبون، إلى أن المئات تم اغتيالهم في العراق, لكن صدمة العراقيين باغتيال الهاشمي كانت أكبر من أي حادثة اغتيال أخرى.

من جانبه، يقول المحلل السياسي السيد زهره، إن العراقيين فزعوا لاغتيال الهاشمي لعدة أسباب، أولها  أن الاغتيال ليس مجرد اغتيال سياسي أو طائفي, لكنه اغتيال للعقل والفكر والضمير.. هو اغتيال للكلمة ولحقّ المثقفين العراقيين في أن يرفعوا أصواتهم بما يرونه حقا ومصلحة وطنية.

وأشار إلى أن السبب الثاني، أن الاغتيال يأتي في فترة انتقالية حساسة في العراق, ومن الممكن أن تكون مفصلية في تاريخه.

وأضاف، أن الكاظمي رئيس الوزراء الجديد أقدم على بعض المواقف والخطوات الهادفة إلى استعادة هيبة الدولة في العراق. بعبارة أدق, أبدى الكاظمي إرادة عامة لرد الاعتبار للدولة ومؤسساتها وسياساتها.

وأشار إلى أن المواقف والخطوات التي أقدم عليها الكاظمي تعلقت بجوانب ثلاثة حاسمة هي: المليشيات المسلحة التي تمثل دولة داخل الدولة وتفرض إرادتها بالإرهاب المسلح، ومحاولة حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وإنهاء سطوة هذه المليشيات.

وتتعلق مواقف وخطوات الكاظمي بالرغبة في إنهاء الهيمنة الإيرانية على مقدرات العراق بالطرق والأساليب المعروفة, وبالتالي استعادة القرار العراقي المستقل في تقرير شؤون البلاد.

وأكد أن العراقيين يعرفون جيدا من الذي اغتال الهاشمي، وليسوا بحاجة إلى انتظار نتائج تحقيقات. المحتجون على الاغتيال في ساحة التحرير في بغداد رفعوا لافتات مكتوبا عليها "خامنئي قاتل".

هم يعرفون جيدا أن إحدى المليشيات الإرهابية العميلة لإيران هي التي اغتالت الهاشمي, وأنها فعلت ذلك تنفيذا لأوامر مباشرة من النظام الإيراني.

وأشار إلى العراقيين يعرفون جيدا الرسائل الإرهابية التي أرادت إيران هي وعملاؤها توجيهها من وراء اغتيال الهاشمي.

وأكد أن اغتيال الهاشمي، رسالة إرهاب للشعب العراقي كله بشيعته وسنته. شعب العراق الذي خرج في انتفاضاته الأخيرة ليعبّر بوضوح تام عن رغبته وإرادته في إنهاء الاحتلال الإيراني وإنهاء سطوة المليشيات العميلة.

بهذا الاغتيال تريد إيران أن تقول للعراقيين إن رأيكم لا يهم، وإرادتكم لا معنى لها، وتأييدكم لتوجهات الكاظمي لن يسفر عن شيء, وإننا مصرّون على بقاء الاحتلال والهيمنة وقهر الشعب.

كذلك رسالة إرهاب وترهيب إيرانية لرئيس الوزراء العراقي الكاظمي مؤداها أن عليه أن يكف عن تحدي الوجود الإيراني, وألا يفكر إطلاقا أن بمقدوره إنهاء هذا الوجود, أو القضاء على سطوة وهيمنة المليشيات العميلة, وأن يدها يمكن أن تطول أي أحد، وبمقدورها أن تمنع أي تقدم في اتجاه استقلال القرار العراقي.

وأضاف، أن اغتيال الهاشمي رسالة إرهاب إيرانية لكل المثقفين والخبراء والصحفيين العراقيين.

وأكد أن اغتيال الهاشمي يأتي في إطار معركة العراق من أجل التحرر والاستقلال وبناء الدولة.. هي معركة مريرة وطويلة، لكن المؤكد أنها مهما طالت, سيكون النصر فيها لشعب العراق الحر.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

ميليشيات إيران عقبة رئيسة أمام الحكومة في المنافذ.. هل ينجح الكاظمي في ضبط معابر العراق الحدودية؟ 13 تموز 2020 12:13 م

هشام الهاشمي

اغتيال الهاشمي.. النموذج الإيراني في الاغتيالات وتصفية الأبرياء 13 تموز 2020 11:02 ص

ابو عزرائيل الارهابي الايراني تفترسه كورونا

وسائل إعلام إيران تتشفّى في أبو عزرائيل وتنشر صوره بعد ان افترسه كورونا.. الملالي يركّل إرهابييه 13 تموز 2020 01:34 ص

مظاهرات في البصرة

البصرة في الظلام.. مسلسل انقطاع الكهرباء في عز الصيف يحرق سكانها ومظاهرات صاخبة 13 تموز 2020 01:10 ص

قطر- امريكا

تنظيم الحمدين يتسلل من الأبواب الخلفية في واشنطن.. مواقع نفوذ للمدارة على إرهابه 12 تموز 2020 11:32 م

كتائب حزب الله العراق

ميليشيا حزب الله العراق تتجاوز الدولة والكاظمي.. جاهزون لمواجهة عسكرية كبرى مع واشنطن 12 تموز 2020 10:40 م

البضائع الايرانية في العراق

الكاظمي أغلق المنافذ أمام الميليشيات وأباحها للحرس الثوري.. إغراق العراق ببضائع إيران 12 تموز 2020 08:24 م

إيران

انفجارات وحرائق هزت عدة منشآت ومواقع عسكرية.. ونظام الملالي الإيراني يتكتم ويتخبط 12 تموز 2020 12:11 م

التعليقات