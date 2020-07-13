بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 13 تموز 2020
آخر الأخبار
نائبة: جميع المنافذ الحدودية يجب أن تكون تحت سلطة الدولة واسط تسجل 4501 إصابة بكورونا منذ بدء الأزمة إدارة الأزمات في طهران تعلن حالة التأهب وسط توقعات بحدوث زلزال كبير ميليشيات إيران عقبة رئيسة أمام الحكومة في المنافذ.. هل ينجح الكاظمي في ضبط معابر العراق الحدودية؟ النزاهة:استقدام مدير صحة المثنى السابق للمبالغة في أسعار شراء كمامات متنبئ جوي : جمرة القيظ ..تضرب العراق بدءا من نهاية الاسبوع الحالي وكيل وزارة الصحة : 80% من الاصابات المسجلة بكورونا لاتحتاج للرقود في المستشفى مركز مراقبة الانترنت يطالب البرلمان بالتدخل السريع لايقاف تجديد رخصة شركات الاتصالات المئات تم اغتيالهم في العراق.. لكن صدمة العراقيين باغتيال الهاشمي كانت أكبر نقيب الصحفيين: المنافذ بؤر فساد حقيقية.. والقضاء على سماسرتها يعيد مليارات الدولارات لخزينة الدولة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 13 تموز 2020 11:19 ص

نائب يطالب الادعاء العام بتحريك شكوى قضائية ضد قرار تمديد تراخيص شركات الهاتف النقال

علاء-الربيعي

طالب النائب علاء الربيعي الادعاء العام بتحريك شكوى قضائية ضد هيئة الاعلام والاتصالات على خلفية قرار تمديد عقود تراخيص الهاتف النقال.

وذكر الربيعي في شكواه عددا من المخالفات التي ارتكبتها هيئة الاعلام والاتصالات متمثلة بمجلس مفوضيها ورئيس جهازها التنفيذي في طلبها تمديد عمل هذه الشركات رغم اخلالها بتنفيذ بنود رخصة العمل الممنوحة لها فضلا عن تجاهل الرأي القانوني لعدد من الجهات المعنية واهمها الدائرة القانونية  ومجلس شورى الدولة ووزارة المالية .

وأكد الربيعي ان رئيس الجهاز التنفيذي قدم طلبا لإستثناء هذه التراخيص من تعليمات العقود الحكومية في مخالفة صريحة للقانون تقف وراءها علامات استفهام كثيرة وتسببت بهدر للمال العام.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ندى-شاكر-696x435-660x330

نائبة: جميع المنافذ الحدودية يجب أن تكون تحت سلطة الدولة 13 تموز 2020 01:57 م

هيئة-نزاهة

النزاهة:استقدام مدير صحة المثنى السابق للمبالغة في أسعار شراء كمامات 13 تموز 2020 11:57 ص

صيف العراق

متنبئ جوي : جمرة القيظ ..تضرب العراق بدءا من نهاية الاسبوع الحالي 13 تموز 2020 11:40 ص

520436Image1

وكيل وزارة الصحة : 80% من الاصابات المسجلة بكورونا لاتحتاج للرقود في المستشفى 13 تموز 2020 11:38 ص

شركات الاتصالات

مركز مراقبة الانترنت يطالب البرلمان بالتدخل السريع لايقاف تجديد رخصة شركات الاتصالات 13 تموز 2020 11:33 ص

مؤيد اللامي

نقيب الصحفيين: المنافذ بؤر فساد حقيقية.. والقضاء على سماسرتها يعيد مليارات الدولارات لخزينة الدولة 13 تموز 2020 11:24 ص

محمد الخالدي

رئيس كتلة نيابية يطالب بعقد جلسة عاجلة لمحاسبة اخطاء الكاظمي 13 تموز 2020 11:20 ص

العميد يحيى رسول

الناطق باسم القائد العام يوضح اسباب منع دخول حافلات المتظاهرين الى بغداد وينفي سقوط قتلى بينهم 13 تموز 2020 11:18 ص

التعليقات