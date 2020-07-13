الناطق باسم القائد العام يوضح اسباب منع دخول حافلات المتظاهرين الى بغداد وينفي سقوط قتلى بينهم



اصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول بيانا اوضح فيه اسباب منع دخول حافلات المتظاهرين الى بغداد نافيا سقوط قتلى بينهم.





وقال رسول في بيان ان القوات الأمنية ملتزمة بحماية الحق الدستوري بالتظاهر السلمي، وإن القائد العام للقوات المسلحة لن يتوانى عن فتح تحقيق في أي اعتداء يتعرض له المتظاهرون السلميون.



واوضح : ان قواتنا الأمنية قامت يوم امس الأحد، بمنع بعض الحافلات غير الملتزمة بإجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بشان جائحة كورونا، لاكتظاظها بالمتظاهرين المتوجهين إلى بغداد، ورفضت الامتثال لإجراءات الغاية منها سلامتهم وعدم المساهمة بنشر العدوى، ولكن للأسف قام بعض المتظاهرين بالتعدّي على القوات الأمنية التي كانت متواجدة لحمايتهم، ومحاولة العبور بالقوة، فما كان من القوات الأمنية إلا صدّهم ، ولم تستخدم الأسلحة والذخيرة الحية كما يشاع ، ولم يسقط أي قتيل .