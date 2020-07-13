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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 13 تموز 2020 11:12 ص

الاقتصاد النيابية : انشاء صندوق استثمار للأجيال المقبلة سيعزز ثقة المواطنين بالدولة

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

اكدت عضو لجنة الاقتصاد النيابية  ندى شاكر انشاء صندوق استثمار للأجيال المقبلة سيعزز ثقة المواطنين بالدولة    ويبعث رسالة اطمئنان الى الأجيال المقبلة وتحقيق العدالة الاجتماعية.


وقالت شاكر ان “ العراق بحاجة الى تفعيل الواردات غير النفطية والاعتماد عليها بما يتانسب مع حجم موازنته الاستثمارية “.


واضافت ان “ العراق لديه الكثير من الواردات في شتى المجالات مايخلق أفقا واسعا للاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والاعتماد على السياحة بشقيها الآثارية والدينية “، مبينة ان “ استغلال تلك الواردات سيؤمن التغطية الكاملة لرواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية إضافة الى دعم العاطلين عن العمل لحين إيجاد فرص عمل لهم “.


واكدت جودت ان “ الاعتماد على القطاع النفطي فقط لتمويل الموازنة أمر غير صحيح، ويجب تحويل الإيرادات النفطية الى مشاريع ستراتيحية تنموية تدعم أهداف الدولة في البناء والإعمار وتوفير الخدمات للمواطنين ، فضلا عن انعاش الحالة الاجتماعية من خلال زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية وتوفير رواتب للعاطلين عن العمل، وكذلك توفير السكن المناسب للمواطنين من الشرائح الفقيرة بمبالغ رمزية بسيطة عبر طريق الاستثمار “.
العراق”.


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