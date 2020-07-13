ظافر العاني :نؤيد تحقيقات البرلمان بشأن الكهرباء: أين ذهبت 40 مليار دولار؟

عبر النائب ظافر العاني، ، عن تأييده فتح ملفات الفساد التي تخص وزارة الكهرباء،.



وقال العاني في تدوينة، : إن "من حق الناس ان تعرف اين ذهبت 40 مليار دولار على الكهرباء ومازالوا يعانون الظلام والقيظ والمرض بينما المسؤولون عن ملفات فساد الكهرباء ينعمون بالأضواء والتبريد والراحة.



وأضاف "‏نساند خطوة رئيس مجلس النواب بفتح ملفات فساد الكهرباء منذ عام 2003 والتحقيق فيها"، خاتما كلامه بـوسم ‫#العراق_بدون_كهرباء



ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التي شكّلها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، للتحقيق بشأن عقود الكهرباء اعمالها اليوم الاثنين.