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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 13 تموز 2020 11:08 ص

ظافر العاني :نؤيد تحقيقات البرلمان بشأن الكهرباء: أين ذهبت 40 مليار دولار؟

ظافر العاني

عبر النائب ظافر العاني، ، عن تأييده فتح ملفات الفساد التي تخص وزارة الكهرباء،.   


وقال العاني في تدوينة، : إن "من حق الناس ان تعرف اين ذهبت 40 مليار دولار على الكهرباء ومازالوا يعانون الظلام والقيظ والمرض بينما المسؤولون عن ملفات فساد الكهرباء ينعمون بالأضواء والتبريد والراحة.

وأضاف "‏نساند خطوة رئيس مجلس النواب بفتح ملفات فساد الكهرباء منذ عام 2003 والتحقيق فيها"، خاتما كلامه بـوسم ‫#العراق_بدون_كهرباء  

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التي شكّلها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، للتحقيق بشأن عقود الكهرباء اعمالها اليوم الاثنين.

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