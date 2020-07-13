ظافر العاني :نؤيد تحقيقات البرلمان بشأن الكهرباء: أين ذهبت 40 مليار دولار؟

عبر النائب ظافر العاني، ، عن تأييده فتح ملفات الفساد التي تخص وزارة الكهرباء،.
وقال العاني في تدوينة، : إن "من حق الناس ان تعرف اين ذهبت 40 مليار دولار على الكهرباء ومازالوا يعانون الظلام والقيظ والمرض بينما المسؤولون عن ملفات فساد الكهرباء ينعمون بالأضواء والتبريد والراحة.
وأضاف "نساند خطوة رئيس مجلس النواب بفتح ملفات فساد الكهرباء منذ عام 2003 والتحقيق فيها"، خاتما كلامه بـوسم #العراق_بدون_كهرباء
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التي شكّلها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، للتحقيق بشأن عقود الكهرباء اعمالها اليوم الاثنين.