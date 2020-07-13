الاتحاد الوطني : تغيير حكومة وبرلمان الاقليم اصبح مطلبا جماهيريا





اكد الاتحاد الوطني الكردستاني :" ان الشارع الكردي اقتنع بضرورة تغيير حكومته نتيجة الازمات المتلاحقة في اقليم كردستان ".



وقال عضو المكتب الاعلامي في الاتحاد كاروان انور ، في تصريح صحفي :" ان الازمات المستمرة واشتدادها اقتصاديا وصحيا وماليا ، انعكست سلبا على حياة المواطنين ، خصوصا شريحة الموظفين في اقليم كردستان”، معتبرا :" ان تغيير الحكومة والبرلمان اصبح مطلبا جماهيريا بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية ".



واضاف :" ان الشارع الكردي اصبح يرضى بأي حل يمكن ان ينتشله من واقعه المزري والسيء في اقليم كردستان ، واية خطوة سياسية او انتخابية من شأنها تخفيف معاناة المواطن فالشارع معها ".