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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 13 تموز 2020 10:36 ص

الاتحاد الوطني : تغيير حكومة وبرلمان الاقليم اصبح مطلبا جماهيريا

برلمان-اقليم-كردستان
الاتحاد الوطني : تغيير حكومة وبرلمان الاقليم اصبح مطلبا جماهيريا


اكد الاتحاد الوطني الكردستاني :" ان  الشارع الكردي اقتنع بضرورة تغيير حكومته نتيجة الازمات المتلاحقة في اقليم كردستان ".

وقال عضو المكتب الاعلامي في الاتحاد  كاروان انور ، في تصريح صحفي :" ان الازمات المستمرة واشتدادها اقتصاديا وصحيا وماليا ،  انعكست سلبا على حياة المواطنين ، خصوصا شريحة الموظفين في اقليم كردستان”، معتبرا :" ان تغيير الحكومة والبرلمان اصبح مطلبا جماهيريا بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية ".

واضاف :"  ان  الشارع الكردي اصبح يرضى بأي حل يمكن ان ينتشله من واقعه المزري والسيء في اقليم كردستان ، واية  خطوة سياسية او انتخابية من شأنها تخفيف معاناة المواطن فالشارع معها ".
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