البلداوي : سنتخذ خطوات لوقف قرار تمديد رخص شركات الاتصالات



كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، عن وجود خطوات نيابية ستتخذ نحو الحكومة للوقوف ضد قرار تمديد رخص شركات الاتصالات.



وقال البلداوي في تصريح صحفي :" ان اللجان النيابية والكتل السياسية باغلبيتها رافضة لقرار تمديد شركات الهاتف النقال ، كونها لم تقدم خدمات يستفيد منها المواطن طيلة الاعوام السابقة "، لافتا الى :" ان قرار مجلس الوزراء فاجأ مجلس النواب بتمديد الرخص وبذمة تلك الشركات ديون كبيرة ممكن الاستفادة منها في دعم الموازنة ".



واضاف :" ان جهات سياسية ، من ضمنها رئيس الجمهورية برهم صالح ، تدخلت بعمل شركات الاتصال"، مبينا :" ان مجلس النواب سيتخذ خطوات نحو الحكومة للوقوف ضد قرار تمديد رخص شركات الاتصال".