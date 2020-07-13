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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 13 تموز 2020 10:09 ص

65 مليار دولار "ابتلعتها" الكهرباء .. والنتيجة "طأطأة الرأس" !

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65 مليار دولار "ابتلعتها" الكهرباء .. والنتيجة "طأطأة الرأس" !

كشف عضو لجنة الطاقة النيابية، علي العبودي، عن صرف ما يقارب 65 مليار دولار على وزارة الكهرباء منذ  2003  الى يومنا هذا.

وقال العبودي  في تصريح صحفي :"  وصلنا الى مرحلة نطاطئ بها الرأس كثيراً بسبب الكهرباء ، وهي من ضمن اسباب خروج التظاهرات ".

واضاف :" ان  اموالا  طائلة تم تخصيصها الى وزارة الكهرباء ، فمنذ سقوط النظام السابق لغاية 2013 صرفت بحدود 30 مليار دولار ، ومن 2013 صعوداً وصلنا الى 65 مليار دولار".

وتابع العبودي :" اليوم وصلت الطاقة الانتاجية للكهرباء في العراق الى 18 الفاً و500 ميغا واط، والنمو  السكاني يرتفع سنوياً  بمعدل مليون نسمة، بالتالي اذا بقينا بنفس هذه الفوضى فمن الخيال ان تكفي هذه الارقام لتجهيز المواطنين".

واوضح :" ان  الطرف الاكبر في الفشل والارباك بالوزارة ، انها كانت تدار بـ 30  الف موظف ، واليوم بـ 200  الف ، بالتالي اصبحت موازنتها تشغيلية فقط " .
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