االبرلمان يحدد هذا الاسبوع موعدا لاستئناف عقد جلساته





اعلن النائب عن كتلة "صادقون" النيابية فاضل الفتلاوي :" ان رئاسة مجلس النواب ستحدد موعدا في هذا الاسبوع لاستئناف الجلسات ".



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان عددا من الكتل السياسية ، بالاضافة الى اعضاء مجلس النواب ، قدمت عدة طلبات الى هيئة رئاسة البرلمان لاستئناف جلسات المجلس لمناقشة عدد من المواضيع المهمة ابرزها جائحة كورونا".



واضاف :" ان رئاسة البرلمان ستحدد موعدا في هذا الاسبوع لاستئناف جلسات المجلس واصدار قرار نيابي برفض اعادة ترخيص شركات الهاتف النقال".



وبين الفتلاوي:" ان هناك رفضا شعبيا وسياسيا لقرار مجلس الوزراء بشأن تجديد عقود شركات الهاتف النقال واعادة ترخيص وعمل هذه الشركات مرة اخرى في العراق".



يشار الى ان مجلس النواب رفع جلساته يوم 24 حزيران الماضي الى اشعار آخر، بعد ان صوت على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي العام ".