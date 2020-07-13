نائب عن ذي قار : وزير الصحة " اهمل " محافظتنا



اتهم النائب عن محافظة ذي قار عبد الامير الدبي، وزير الصحة باهمال المحافظة وعدم الاهتمام بها على الرغم من الاصابات العديدة بفايروس كورونا فيها .



وقال التعيبان في تصريح صحفي :" طالبنا رئيس الحكومة مرارا بدعم محافظة ذي قار او زيارتها او ارسال وزير الصحة لها ".



واضاف:" ان وزير الصحة زار عدة محافظات لا توجد فيها اصابات مثل ذي قار ، لكننا نستغرب السكوت والتغاضي عما تعانيه ذي قار من زيادة في الاصابات بكورونا وزيادة بعدد الوفيات ".



يشار الى ان محافظة ذي قار شهدت في الاسابيع الماضية نقصاً حاداً بالاوكسجين، بعد تزايد عدد الاصابات فيها.