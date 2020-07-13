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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 تموز 2020 09:58 ص

وفاة الفنان العراقي مهدي الحسيني بسبب سكتة قلبية بعد إصابته بكورونا

مهدي الحسيني

أفادت نقابة الفنانين العراقيين بوفاة الفنان العراقي مهدي الحسيني بسبب سكتة قلبية، حسب ما نقلت عدة وسائل إعلام، بعد فترة وجيزة من الكشف عن إصابته بفيروس كورونا.

وفي تغريدة لها عزت الفنانة العراقية آلاء حسين في وفاة الحسيني بعد ما أعلنت نقله إلى "مستشفى الكرخ إثر نوبة انخفاض حاد في الأوكسجين، بعد  تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وكان ناشطون عراقيون قد كشفوا في وقت سابق من الأحد إصابة الحسيني بالفيروس، مناشدين وزير الصحة توفير مساعدة عاجلة له بسبب تدهور وضعه الصحي.

والحسيني من المسرحيين العراقيين الذي أثروا الساحة الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والدرامية الخالدة ومنها "فاتنة بغداد" و "رياح الماضي".

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