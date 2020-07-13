الخارجية: وصول صهاريج محملة بالأوكسجين الطبي قادمة من الكويت

أعلنت وزارة الخارجية، وصول ست صهاريج محملة بالأوكسجين الطبي إلى العراق قادمة من الكويت.



وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف في بيان، إنه بمُتابعة من وزير الخارجيّة فؤاد حسين، وسفارة جمهوريّة العراق في الكويت، وصلت (6) صهاريج مُحمّلة بنحو (150) طناً من الأوكسجين الطبّي، وهي الدفعة الثانية التي اشتراها العراق.



وأعلنت وزارة الخارجية، نهاية حزيران الماضي، وُصُول (10) صهاريج من الأوكسجين الطبّي إلى العراق عبر منفذ سفوان في البصرة‪.