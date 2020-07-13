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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 تموز 2020 09:49 ص

الخارجية: وصول صهاريج محملة بالأوكسجين الطبي قادمة من الكويت

الخارجية
أعلنت وزارة الخارجية، وصول ست صهاريج محملة بالأوكسجين الطبي إلى العراق قادمة من الكويت.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف في بيان، إنه بمُتابعة من وزير الخارجيّة فؤاد حسين، وسفارة جمهوريّة العراق في الكويت، وصلت (6) صهاريج مُحمّلة بنحو (150) طناً من الأوكسجين الطبّي، وهي الدفعة الثانية التي اشتراها العراق.

وأعلنت وزارة الخارجية، نهاية حزيران الماضي، وُصُول (10) صهاريج من الأوكسجين الطبّي إلى العراق عبر منفذ سفوان في البصرة‪.
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